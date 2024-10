Die Ölpreise sind damit schwächer in das Schlussquartal des Jahres gestartet. Im dritten Quartal hatten vor allem Angebotssorgen die Notierungen am Ölmarkt belastet, nach enttäuschenden Konjunkturdaten aus den USA und China, den beiden grössten Volkswirtschaften der Welt. Vor allem die anhaltende Konjunkturflaute in China sorgte für Verkaufsdruck bei den Ölpreisen. In den Monaten Juli bis September hat sich Brent-Öl aus der Nordsee etwa 15 Dollar je Barrel verbilligt.