Die Schweizer Börse ist mit Kursverlusten ins Schlussquartal gestartet. Der Standardwerteindex SMI sank am Dienstag zum Handelsschluss um 0,7 Prozent auf 12'087 Punkte. Nach einem festeren Auftakt fachten am Nachmittag neue Daten zum US-Arbeitsmarkt die Sorgen der Anleger um das Zinssenkungstempo in den USA an. Die monatliche Umfrage des Arbeitsministeriums zeigte im August eine überraschend hohe Zahl an offenen Stellen. Und die US-Notenbank will den überhitzten Arbeitsmarkt abkühlen. Fed-Chef Jerome Powell stellte für dieses Jahr zwei weitere Zinssenkungen in Aussicht.