An der Schweizer Börse schnaufen die Investoren am Dienstag erstmal durch. Am Vortag war der SMI mit einem deutlichen Plus in die Woche gestartet. Dafür seien vor allem die Rekordstände an der Wall Street mitverantwortlich gewesen, wo die Notierungen ein Hoch nach dem anderen markieren, sind sich Börsianer einig. Dort überstrahle der neuerliche KI-Boom sogar die aktuelle Zinsunsicherheit, heisst es in einem Kommentar. Einige Marktbeobachter zweifeln daher an der Nachhaltigkeit des jüngsten Aufschwungs. «Die Globale Aktienmärkte befinden sich derzeit zwischen Euphorie und Kollaps», meint ein Börsianer.