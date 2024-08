Der Euro weitete seine Kursverluste vom Vortag aus. Die Aussicht auf weiter sinkende Zinsen in der Eurozone belastet. Nach dem New Yorker Börsenschluss wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,1077 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs auf 1,1088 (Mittwoch: 1,1117) Dollar festgesetzt, der Dollar damit 0,9018 (0,8995) Euro gekostet.