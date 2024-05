Zum Monatsstart kommt die Leitindex nicht recht in Schwung. Vielmehr kann er nach dem Maifeiertag zur Wochenmitte und den schwächeren Notierungen in der ersten Wochenhälfte sein anfängliches Plus nicht verteidigen und bewegt sich mittlerweile knapp im Minus. Seine Handelsspanne liegt bei gut 50 Punkten. Investoren müssen einmal mehr den Spagat zwischen Zinserwartungen und Quartalsberichtssaison meistern. Am Vorabend hat in den USA die Notenbank Fed wie erwartet die Zinsen nicht angetastet.