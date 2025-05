Das deutlichste Plus verzeichnen allerdings die Aktien von Lindt & Sprüngli (+1,6 Prozent auf 12'480 Fr.) an. Die UBS hat sich am Morgen freundlich über eine kürzlich organisierte Investorentour geäussert, auf der sich der Schokolade-Hersteller gut verkauft habe. Der UBS-Experte sieht Lindt auf gutem Weg, die eigenen Ziele zu erreichen. Das bisherige Jahreshoch von 12'550 Franken rückt damit auch in Griffweite.