An der Schweizer Börse findet vom 24. bis am 26. Dezember kein Handel statt. Am Freitag, den 27. Dezember, wird der Handel wieder aufgenommen. Die US-Börsen sind am 24.12.2014 bis 19 Uhr (MEZ) einen halben Tag geöffnet. Der Handel geht dann an verschiedenen Börsen in Asien und den USA am 26. Dezember wieder los. Die Kryptowährungen werden durchgehend gehandelt.