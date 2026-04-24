07:45
Die Rekordrally der überwiegend mit Technologie-Aktien bestückten Nasdaq-Börse und des marktbreiten S&P 500 hat sich am Freitag eindrucksvoll fortgesetzt. Die von KI getriebene Chipbranche drängten sich in den Vordergrund. Reisen von Vertretern aus den USA und Iran hielten in der Hängepartie im Iran-Krieg die Hoffnung auf weitere Verhandlungen aufrecht.
Der Auswahlindex Nasdaq 100 schloss 1,95 Prozent höher bei 27'303,67 Punkten. Tags zuvor war er schon erstmals in seiner Geschichte über 27'000 Zähler geklettert. Dass er diese Marke festigen konnte, lag nun vor allem an gefeierten Resultaten des Prozessorherstellers Intel. Der Nasdaq-Index heimste im Wochenverlauf ein Plus von 2,4 Prozent ein.
Dem breit aufgestellten S&P 500 reichten seine Gewinne auch zu einer Bestmarke. Am Ende gewann er 0,80 Prozent auf 7165,08 Punkte. Von einem Rekord immer noch entfernt bleibt der Dow Jones Industrial, der die Rally am Freitag auch nicht mitging. Der Leitindex der Wall Street gab um 0,16 Prozent auf 49'230,71 Zähler nach. Auf Wochensicht hat er 0,4 Prozent verloren.
Hoffnung im Iran-Krieg machte, dass der iranischen Aussenminister Abbas Araghtschi nach Angaben der Nachrichtenagentur IRNA in Pakistan angekommen ist. Zuvor hatte die US-Regierungssprecherin Karoline Leavitt dem Sender Fox News gesagt, dass der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, am Samstag nach Pakistan reisen. Ob es zu direkten Gesprächen beider Kriegsparteien kommt, bleibt aber offen.
Abseits des Krieges war der Prozessorhersteller Intel das grosse Thema des Tages. Er reihte sich bei den US-Chipwerten ein, die nach vorgelegten Zahlen und Ausblicken massive Kursgewinne verbuchten. All jene, die geglaubt hätten, der KI-Boom sei beendet, würden eines Besseren belehrt, sagte ein Marktkenner. Die Gewinnentwicklung in der Branche sei atemberaubend und das Angebot hinke der exorbitanten Nachfrage nach Halbleitern deutlich hinterher.
Durch einen Kurssprung, der bis zu 27 Prozent gross war, erreichten die Intel-Aktien nach 26 Jahren wieder ein Rekordhoch. Aus dem Handel gingen die Titel noch mehr als 23 Prozent höher. Auch andere Branchenwerte profitierten. Allen voran legten die Titel der Prozessor-Konkurrenten Qualcomm und AMD sowie des Chipdesigners ARM prozentual zweistellig zu.
Unter den Standardwerten im Dow ging es verhaltener zu. Aber auch dort konnte mit Procter & Gamble ein Unternehmen mit besser als erwarteten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal überzeugen. Die Titel des Konsumgüterkonzerns stiegen um 1,7 Prozent, mussten aber im Dow mit Microsoft, Salesforce, Amazon und vor allem Nvidia mehreren Tech-Werten den Vortritt lassen.
Für KI-Fantasie sorgte auch die Nachricht, dass nach Amazon auch Google mit einer weiteren Milliarden-Investition seine Kooperation mit dem OpenAI-Rivalen Anthropic festigt. Dies trug dazu bei, dass es die Aktien des KI-Chipriesen Nvidia um 4,3 Prozent zulegten. Die Anteile des Google-Mutterkonzerns Alphabet waren unter den «Magnificent 7» eher mittelmässig gefragt.
Es gab am breiten Markt aber auch Unternehmen mit Zahlen, die enttäuschten. Allen voran galt dies für den Kabelnetzbetreiber Charter Communications , der im ersten Quartal mehr Kunden verlor als erwartet. Die zuletzt gut gelaufenen Aktien rauschten um ein Viertel in die Tiefe. Sie belasteten damit auch die Titel des Konkurrenten Comcast, der am Vortag noch von guten Zahlen beflügelt worden war. Dessen Papiere verloren knapp 13 Prozent.
Begehrt waren die neu an der Börse gehandelten Aktien von X-Energy. Nachdem die Titel zu 23 Dollar ausgegeben wurden, schnellten sie am ersten Handelstag in der Spitze auf gut 31 Dollar hoch. Aus dem Handel gingen sie bei etwas mehr als 29 Dollar. Mit dem Handelsriesen Amazon als Unterstützer entwickelt das Unternehmen kleine modulare Kernreaktoren, die künftig der Stromversorgung von Industrieanlagen und Rechenzentren dienen sollen.
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17:40
Der Swiss Market Index (SMI) grenzt seine Verluste im Handelsverlauf ein und geht 0,59 Prozent tiefer bei 13'169 Punkten aus dem Handel.
Kühne+Nagel sah speziell in der zweiten Tageshälfte deutliche Verluste (minus 4,3 Prozent). Nicht viel besser erging es Lonza (minus 3,9 Prozent).
Am breiten Markt, der gemessen am Swiss Performance Index (SPI) 0,58 Prozent sank, gab es - bedingt durch den Dividendenabschlag - Einbussen bei Ascom (minus 7,8 Prozent) und Vetropack (minus 7,7 Prozent). Centiel und AMS Osram tauchten ebenfalls um mehr als 7 Prozent. Stark zeigten sich Inficon, die am ex-Tag aufgrund positiv aufgenommener Erstquartalszahlen 6,3 Prozent stiegen. Ein Plus über die Ziellinie retteten zudem Polypeptide (plus 3,6 Prozent) sowie die Jurassische und die Graubündner Kantonalbank.
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16:30
Der Auswahlindex Nasdaq 100 steigt im frühen Freitagshandel um 1,1 Prozent auf 27'086 Punkte. Tags zuvor war er schon erstmals in seiner Geschichte über 27'000 Zähler gestiegen, bevor dann Gewinnmitnahmen eingesetzt hatten. Nun festigte er diese Tausendermarke, was vor allem an gefeierten Resultaten des Prozessorherstellers Intel lag.
Der Nasdaq-Index hob sich einmal mehr positiv vom breiten US-Aktienmarkt ab. Der breit aufgestellte S&P 500 stieg lediglich um 0,2 Prozent auf 7125 Punkte. Er wartet nun schon seit einer Woche auf eine weitere Bestmarke. Von einer solchen noch entfernt liegt der Dow Jones Industrial, der die Rally am Freitag auch nicht mitging. Der Leitindex der Wall Street gab zuletzt um 0,2 Prozent auf 49'142 Zähler nach.
Die Rekordrally der überwiegend mit Technologie-Aktien bestückten Nasdaq-Börse hat sich am Freitag eindrucksvoll fortgesetzt. Durch KI getriebene starke Quartalszahlen und Ausblicke aus der Chipbranche verdrängten ein Stück weit die Sorgen wegen der Hängepartie im Iran-Krieg. Zudem blieb die Hoffnung auf weitere Verhandlungen zwischen den USA und Teheran bestehen.
Ein wenig Resthoffnung, dass im Iran-Krieg noch eine Lösung möglich ist, brachte die Meldung, dass Irans Aussenminister Abbas Araghtschi am Abend zu Gesprächen in Pakistan erwartet wird. Dort soll er nach Angaben der staatlichen Nachrichtenagentur Irna mit Vertretern Pakistans, die im Konflikt zwischen den USA und dem Iran vermitteln, sprechen. Treffen mit US-Vertretern seien nicht geplant, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus pakistanischen Sicherheitskreisen.
Das grosse Thema des Tages ist der Prozessorhersteller Intel, der die Anleger begeistert. Er reihte sich bei den US-Chipwerten ein, die nach vorgelegten Zahlen und Ausblicken massive Kursgewinne verbuchten. All jene, die geglaubt hätten, der KI-Boom sei beendet, würden eines Besseren belehrt, sagte ein Marktkenner. Die Gewinnentwicklung in der Branche sei atemberaubend und das Angebot hinke der exorbitanten Nachfrage nach Halbleitern deutlich hinterher.
Am Vortag war schon Texas Instruments für seine Zahlen gefeiert worden und dies war bei Intel nun noch überschwänglicher der Fall. Die Titel sprangen im frühen Handel um bis zu 27 Prozent nach oben. Nach 26 Jahren erreichten sie wieder ein Rekordhoch. Auch andere Branchenwerte profitierten davon, dass die Intel-Aktien zuletzt noch 22 Prozent höher gehandelt: Allen voran legten die Titel der Prozessor-Konkurrenten Qualcomm und AMD und die Titel des Chipdesigners ARM um bis zu 14 Prozent zu.
Unter den Standardwerten im Dow ging es zäher zu. Aber auch dort konnte mit Procter & Gamble ein Unternehmen mit besser als erwarteten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal überzeugen. Die Titel des Konsumgüterkonzerns hatten im Dow mit plus drei Prozent die Spitzenposition noch vor den dort enthaltenen Tech-Werten wie Amazon , Salesforce , Nvidia oder Microsoft inne.
Es gab am breiten Markt aber auch Unternehmen mit Zahlen, die enttäuschten. Allen voran galt dies für den Kabelnetzbetreiber Charter Communications, der im ersten Quartal von einem rückläufigen Umsatz berichtete. Nach gutem Lauf rutschten seine Aktien um fast 19 Prozent ab. Sie belasteten damit auch die Titel des Konkurrenten Comcast , der am Vortag noch von Zahlen, die über den Erwartungen gelegen hatten, beflügelt worden war.
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15:50
Der Nasdaq 100 legt 1,2 Prozent auf 27'094 Punkte zu, wogegen der Dow Jones Industrial 0,34 Prozent auf 49'148 Punkte nachgibt.
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15:00
Der Broker IG taxiert den Auswahlindex Nasdaq 100 vor dem Start 1,3 Prozent höher auf 27'137 Punkte. Tags zuvor war er erstmals in seiner Geschichte über 27'000 Punkte gestiegen, bevor Gewinnmitnahmen für einen etwas schwächeren Schlussstand sorgten.
Der bekannteste Wall-Street-Index Dow Jones Industrial dürfte indes 0,3 Prozent tiefer auf 49'320 Punkte starten. Er besteht überwiegend aus Standardwerten, also Aktien traditioneller Industriebranchen. Durch KI getriebene starke Quartalszahlen und Ausblicke aus der Branche drängten Sorgen über die Hängepartie im Iran-Krieg zurück. Zudem bleibt die Hoffnung auf weitere Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran.
Laut der Nachrichtenagentur Bloomberg sagte ein mit der Angelegenheit vertrauter Beamter, dass der iranische Aussenminister in Islamabad erwartet werde, wo es eine zweite Gesprächsrunde zwischen Teheran und Washington geben könnte. Daraufhin gaben die Ölpreise zuletzt wieder etwas nach.
All jene, die geglaubt hätten, der KI-Boom sei beendet, seien angesichts der starken Berichte aus der Chipbranche nun wohl eines Besseren belehrt worden, sagte ein Marktkenner. Die Gewinnentwicklung in der Branche sei atemberaubend und das Angebot hinke der exorbitanten Nachfrage nach Halbleitern deutlich hinterher.
So dürfte die Intel-Aktie erstmals seit rund 26 Jahren wieder ein Rekordhoch erreichen. Das Papier des Chipkonzerns wird mit einem Kurssprung um 26,5 Prozent auf 84,45 US-Dollar erwartet. Ihre letzte Bestmarke datiert aus dem Jahr 2000 und lag etwas unter 76 Dollar. Wegen der boomenden Halbleiter-Nachfrage im Zuge des KI-Ausbaus übertraf Intel die Wall-Street-Erwartungen deutlich. Im vergangenen Quartal seien sogar zuvor abgeschriebene Lagerbestände noch verkauft worden, sagte Finanzchef David Zinsner dem US-Sender CNBC. Auch Preissteigerungen hätten durchgesetzt werden können. Die Umsatzprognose für das laufende Jahr wurde deutlich angehoben.
MaxLinear sprangen zugleich um knapp 53 Prozent nach oben, denn auch das Unternehmen für elektronische Hardware begeisterte mit einem starken Quartal und höher gestecktem Umsatzziel für das zweite Quartal.
Procter & Gamble überzeugte mit besser als erwarteten Zahlen zum dritten Geschäftsquartal, wobei die Beauty-Sparte des Konsumgüterkonzerns der Treiber war. Die im Dow zu findende Aktie legte vor dem Börsenstart um 4,0 Prozent zu.
Comfort Systems USA gewannen vorbörslich 6,0 Prozent. Auch das Unternehmen für Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik übertraf mit seinem Umsatz im ersten Quartal die Erwartungen der Wall Street.
Eine Aufnahme der Bewertung von Hims & Hers Health durch die US-Bank JPMorgan mit «Overweight trieb die Aktie des Telemedizin-Unternehmens ausserdem vorbörslich um 3,8 Prozent hoch. Analyst Cory Carpenter schrieb, dass das Unternehmen eine »führende Direktvertriebsplattform im Gesundheitswesen mit 2,5 Millionen Abonnenten in verschiedenen Fachbereichen (...) und einer wachsenden Zahl internationaler Märkte" sei. Dazu zähle auch der Bereich Gewichtsabnahme, dessen Ausblick seit dem Ende von Lieferengpässen unsicher geworden sei. Die kürzlich geschlossene Partnerschaft mit Novo Nordisk könnte aber einen Wendepunkt markieren
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13:45
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13:00
Trotz deutlicher Kursgewinne von Dax-Schwergewicht SAP hat der deutsche Leitindex am Freitag Federn lassen müssen. Er fiel um 0,6 Prozent auf 24'000 Punkte, der EuroStoxx50 verlor 0,9 Prozent. Die SAP-Aktien legten nach starken Quartalszahlen mehr als fünf Prozent zu.
Getrübt wurde die Stimmung im Dax durch die fragile Waffenruhe im Iran-Krieg und Konjunktursorgen nach einem überraschend starken Rückgang des Ifo-Index. «Kaum gab es zarte Knospen einer wirtschaftlichen Trendwende, macht der Iran-Krieg einem Aufschwung einen Strich durch die Rechnung», resümierte Thomas Gitzel, Chefvolkswirt bei der VP Bank.
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12:00
Vor allem der Irankrieg und die entsprechend weiterhin hohen Ölpreise belasten laut Händlern die Stimmung. Entsprechend bauen Investoren vor dem Wochenende Positionen ab oder kaufen zumindest nicht zu. «Die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran bleiben ungelöst und sorgen damit für eine anhaltende Phase der Unsicherheit», sagte ein Händler.
Ein festgefahrenes Tauziehen zwischen beiden Seiten halte die Anleger zurück und die Märkte in der Schwebe. «Investoren bewegen sich derzeit im Spannungsfeld zwischen diplomatischen Signalen und erneuten Eskalationsrisiken», so der Händler weiter. Solange kein klarer politischer Fahrplan erkennbar sei, bleibe das Umfeld fragil. «Auf dem Börsenparkett dominiert keine klassische Pattsituation, sondern ein von politischem Vakuum geprägtes Umfeld, in dem Nachrichten impulsartig verarbeitet werden.»
Entsprechend der eingetrübten Stimmung sind hierzulande nur ein paar defensive Werte gesucht. Klarer Spitzenreiter im SMI sind dabei Swisscom (+1,5 Prozent). Die Auswirkungen von Krieg und Inflation sollten sich auf die Telekom-Firmen nicht gross auswirken, heisst es denn auch. Entsprechend notieren auch die SMIM-Titel Sunrise (+0,6 Prozent) höher.
Einigermassen stabil sind auch Nestlé (+0,4 Prozent). Die Papiere des Nahrungsmittel-Konzerns sind allerdings weniger wegen der defensiven Ausrichtung gesucht, sondern vielmehr wegen der am Vortag publizierten Quartalszahlen. Im Nachgang dazu haben diverse Analysten ihre Kursziele etwas nach oben angepasst. «Es gibt klare Anzeichen für einen beginnenden Turnaround», heisst es in einem der Kommentare.
Abgesehen von der Politik ist hierzulande weiterhin die Berichtssaison im Gange. Am Freitag haben mit Holcim (-0,3 Prozent) und Kühne+Nagel (-1,8 Prozent) gleich zwei SMI-Firmen Zahlen präsentiert und beide haben dabei positiv überrascht. Von soliden Zahlen und starker Profitabilität war die Rede. Allerdings fielen die Kurse beider Aktien nach einem starken Start im Verlauf ins Minus.
Zu den grössten Verlierern gehören derweil neben dem Gesundheitswert Lonza (-2,7 Prozent) vor allem konjunktursensitive Titel wie Sika (-2,2 Prozent), Richemont (-2,2 Prozent) oder ABB (-1,9 Prozent). Auch Finanzwerte wie Partners Group (-1,7 Prozent) oder UBS (-1,1 Prozent) büssen deutlicher an Terrain ein. Bei den 30 SMIM-Werten stehen Avolta, Straumann, Adecco oder VAT mit Verlusten von bis zu fast 4 Prozent am Schluss.
Im breiten Markt ist der Halbleiter-Wert Inficon (+3,7 Prozent) nach Zahlen stark gesucht. Insbesondere der angehobene Ausblick gibt den Titeln Rückenwind. Bucher (-2,4 Prozent) leiden dagegen unter einer Abstufung durch Kepler. Der Titel ist dabei - zumindest phasenweise - unter das bisherige Jahrestief (328 Fr.) gesunken.
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10:15
Trotz einer Anhebung der Umsatz- und Gewinnprognose für 2025/26 gehen die Aktien von Siemens Energy auf Berg- und Talfahrt. Die Aktien schwanken zwischen einem Plus von zeitweise 4,8 Prozent und einem Abschlag von bis zu 0,8 Prozent. Eine Stunde nach Handelsbeginn notieren sie zwei Prozent fester. Alles in allem seien die Zahlen zwar stark, aber es gebe auch Schwachstellen in der Bilanz, sagt ein Händler. Umsatz, das operative Ergebnis vor Sondereffekten und der Nettogewinn im zweiten Quartal blieben hinter den Prognosen zurück. Dem Börsianer zufolge nutzen einige Anleger die starke Kursentwicklung der Aktie, um Kasse zu machen. Die Papiere von Siemens Energy, dem nach Siemens und SAP drittwertvollsten Unternehmen im Dax, haben seit Jahresbeginn über 50 Prozent zugelegt.
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09:15
Der SMI fällt zu Handelsbeginn 0,4 Prozent. Am Vortag hatte der Leitindex 1,4 Prozent zugelegt. Am Vortag war das Geschehen von den Ergebnissen von Nestlé (am Freitag: 0,2 Prozent) und Roche (PS am Freitag 0,2 Prozent) geprägt gewesen. Die Papiere des Nahrungsmittelkonzerns hatten dabei nach gut aufgenommenen Wachstumszahlen fast 6 Prozent zugelegt, auch die PS des Pharmakonzerns hatten nach flachem Start zum Schluss gegen 4 Prozent gewonnen. Die beiden Titel hatten damit fast im Alleingang auch für ein starkes Plus im SMI gesorgt.
Der Irankrieg und die entsprechend weiterhin hohen Ölpreise belasten die Stimmung. Entsprechend würden die Anleger vor dem Wochenende wohl vorsichtig bleiben, heisst es im Handel. Verwiesen wird etwa auch auf die Vorgaben aus den USA, welche hierzulande keine Dynamik auslösen dürften.
Der Blick ist weiter auf den Nahen und Mittleren Osten gerichtet. Der Ölpreis der Sorte Brent bleibt mit über 105 US-Dollar je Fass auf dem zuletzt wieder erhöhten Niveau. Während die USA weiter auf einen geeinten Vorschlag des Irans zur Beilegung des Krieges warten, stocken sie ihre Militärpräsenz in der Region weiter auf. Inzwischen befindet sich ein dritter Flugzeugträger im Nahen Osten. Für Unsicherheit gesorgt hatten am Vortag auch weitere Angriffe und Drohungen gegen Schiffe in der Strasse von Hormus.
Im Fokus hierzulande steht weiterhin die Berichtssaison der Unternehmen zum ersten Quartal. So haben heute der Baustoffhersteller Holcim (+0,5 Prozent) sowie der Logistikkonzern Kühne+Nagel (+2 Prozent) ihre Ergebnisse präsentiert. Beide Firmen haben zum Teil deutlich über den Erwartungen abgeschnitten, was - zumindest vorbörslich - honoriert wird.
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08:00
Der SMI wird bei Julius Bär vorbörslich 0,06 Prozent tiefer indiziert. 17 von 20-SMI-Titeln sind im Minus. Höher sind einzig Holcim (3,8 Prozent) und Kühne+Nagel (2,8 Prozent) nach Quartalszahlen sowie Zurich Insurance (0,3 Prozent). Amrize (minus 1,2 Prozent) werden am Freitag ohne Dividende gehandelt.
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06:15
Der SMI wird bei der IG Bank 0,8 Prozent tiefer indiziert. Am Vortag hatte der Leitindex 1,4 Prozent zugelegt.
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06:00
Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten und schwindende Hoffnungen auf einen baldigen Frieden haben die Anleger an den asiatischen Aktienmärkten am Freitag verunsichert. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index dennoch um 0,3 Prozent auf 59.343,40 Punkte zu, während der breiter gefasste Topix 0,1 Prozent niedriger bei 3.711,51 Zählern notierte. Die Börse Shanghai verlor 0,4 Prozent auf 4.074,72 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,5 Prozent auf 4.763,40 Punkte.
In Japan rückten die wirtschaftlichen Folgen der Seeblockade in der Strasse von Hormus durch den Iran in den Fokus. Die dadurch gestiegenen Energiekosten heizen die Inflationssorgen an, auch wenn die Teuerungsrate im März dank staatlicher Subventionen auf 1,8 Prozent gesunken ist. Zu den Verlierern dieser Entwicklung zählten japanische Staatsanleihen, deren Renditen aus Furcht vor Zinsschritten der Bank of Japan (BOJ) stiegen. «Der kostentreibende Druck durch den Nahost-Konflikt dürfte die Preise nicht nur für Energie, sondern für eine breite Palette von Gütern in die Höhe treiben», sagte Masato Koike, Ökonom beim Sompo Institute Plus.
Auch in China dämpfte die geopolitische Lage die Kauflaune, während die Regierung in Peking am Freitag mit dem Verkauf ultralanger Sonderstaatsanleihen im Volumen von 1,3 Billionen Yuan begann, um die heimische Wirtschaft zu stützen. Investoren schwankten weltweit zwischen der Hoffnung auf eine Waffenruhe und der Furcht vor einer weiteren Eskalation, nachdem die USA ein hartes militärisches Vorgehen gegen iranische Boote angekündigt hatten. «Die Anleger haben nur nach Ausreden gesucht, um bei passender Gelegenheit auf steigende Kurse zu setzen», sagte Vishnu Varathan, Chefstratege bei Mizuho, und fügte hinzu: «Ich glaube nicht, dass irgendjemand am Markt wirklich glaubt, dass dies in ein oder zwei Wochen vorbei sein wird.»
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05:30
Am Devisenmarkt richteten sich die Blicke auf den japanischen Yen, der sich der Marke von 160 Dollar näherte und Spekulationen über eine baldige Intervention der Regierung in Tokio schürte. Im asiatischen Handel gewann der Dollar geringfügig auf 159,75 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,8345 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte er etwas auf 0,7864 Franken vor. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1680 Dollar und zog leicht auf 0,9186 Franken an.
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05:00
Die anhaltende Blockade der für den globalen Handel wichtigen Strasse von Hormus durch iranische Truppen trieb die Ölpreise weiter in die Höhe. Am Rohstoffmarkt verteuerte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,7 Prozent auf 105,83 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 0,6 Prozent fester bei 96,44 Dollar.
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01:30
Der Chipkonzern Intel übertrifft dank der boomenden Halbleiter-Nachfrage im Zuge des KI-Ausbaus deutlich die Wall-Street-Erwartungen. Im vergangenen Quartal habe man sogar zuvor abgeschriebene Lagerbestände noch verkaufen können, sagte Finanzchef David Zinsner dem US-Sender CNBC. Auch habe Intel Preissteigerungen durchsetzen können.
Die Aktie stieg im nachbörslichen US-Handel bis 19 Prozent.
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01:00
Nach den jüngsten Rekordmarken einiger Indizes war die Luft an den US-Aktienmärkten am Donnerstag vorerst raus. Anleger blieben vorsichtig, weil die Waffenruhe im Iran-Krieg auf der Kippe bleibt. Im Verlauf belastete ein Bericht über Machtkämpfe im Iran, doch die Situation blieb unklar. Bei Technologiewerten stand die Berichtssaison im Mittelpunkt - mit Licht in der Chipbranche und Schatten im Softwaresektor.
Der Dow Jones Industrial ging 0,36 Prozent tiefer bei 49.310,32 Punkten aus dem Handel. Wie schon in den vergangenen Tagen war er der einzige Index, der keinen Rekord aufstellen konnte. Nach zwischenzeitlich erreichten Bestmarken sackten aber auch die beiden anderen US-Leitindizes ins Minus: Der marktbreite S&P 500 gab um 0,41 Prozent auf 7.108,40 Punkte nach. Der Nasdaq 100 verlor 0,57 Prozent auf 26.782,63 Punkte.
US-Präsident Donald Trump gibt dem Iran Berichten zufolge nur noch wenige Tage Zeit für einen Vorschlag zur Beendigung des Krieges. Für Unsicherheit sorgten weitere Angriffe und Drohungen gegen Schiffe in der Strasse von Hormus, aber auch ein Bericht des israelischen Nachrichtensenders N12 über einen Rücktritt des iranischen Parlamentssprechers Mohammad Baqer Qalibaf. Belastend wirkte, dass dieser im Dialog mit den USA eine Schlüsselrolle inne hat. An der Nachricht kamen wegen anderslautender Stimmen aber schnell Zweifel auf.
Im Softwaresektor kochten am Donnerstag alte Bedenken um die Auswirkungen Künstlicher Intelligenz wieder hoch, gepaart mit der Befürchtung einer bremsenden Wirkung des Iran-Krieges. Die Titel von ServiceNow prägten das schlechte Branchenbild mit einem Kurseinbruch um fast 18 Prozent. Das Unternehmen hatte die Anleger mit seinen Quartalszahlen enttäuscht und wegen des Nahost-Konflikts von Nachfrage-Verzögerungen berichtet.
Die Sorgen mischten sich mit den KI-Bedenken, die viele Sektorwerte in den vergangenen Monaten schon belastet hatten. Ein Erholungsversuch, der bislang im April stattgefunden hatte, erlitt auch anderswo im Softwarebereich einen deutlichen Rückschlag. Die Titel von Microsoft , Salesforce , Oracle und Adobe sackten um 4 bis 8,7 Prozent ab.
Die KI-Bedenken zeigten sich im Technologiebereich auch bei IBM, die Titel rutschten hinter Salesforce als zweitgrösster Dow-Verlierer auch um mehr als acht Prozent ab. Dem IT-Riesen gelang es nicht, mit seinen Zahlen zum ersten Quartal die Bedenken von Investoren wegen möglicher Störeffekte durch KI-Lösungen auszuräumen.
Positiv gegenüber standen im Tech-Sektor die Chipwerte, angetrieben von Texas Instruments mit einem Kurssprung um 19,4 Prozent. Der Halbleiterhersteller profitierte in Zeiten des KI-Booms von den Ausgaben für Rechenzentren und meldete nicht nur ein starkes Quartal, sondern erfreute auch mit einem starken Jahresausblick. Bank of America riet daraufhin zum Kauf der Aktien
Im Dow wurden auch Honeywell und American Express zur Belastung, indem die Aktien nach den vorgelegten Zahlen um 2,6 respektive 4,3 Prozent fielen. Am breiten Markt ergab sich nach den Resultaten von American Airlines bei Fluggesellschaften eine Erholung, die allerdings wegen zeitweise wieder anziehender Ölpreise etwas an Schwung verlor.
Gut da standen nach Bekanntgabe von über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen Comcast . Freundlich zeigten sich auch Werte aus dem Telekom-Sektor, der am Vortag stark unter Druck gestanden hatte. Die Titel von T-Mobile US erholten sich um 2,7 Prozent von den jüngsten Verlusten, die von einem Bericht über eine mögliche Kombination mit der Deutschen Telekom ausgelöst worden waren.
(cash/Reuters/AWP)