Der SMI liegt nur noch 0,13 Prozent im Plus. Dies liegt laut Händlern zum einen daran, dass zum Wochenschluss die Risikoneigung der Anleger eher sinke und zum anderen an dem um 13.30 Uhr zur Veröffentlichung anstehenden US-Arbeitsmarktbericht. Davor verhielten sich die Marktteilnehmer in der Regel vorsichtig. In den Vortagen hatte die Hoffnung, dass die US-Notenbank Fed, die erneut eine Zinspause eingelegt hat, nun mit ihrem Zinserhöhungszyklus am Ende sein könnte. Daher ist die Stimmung weiterhin positiv. Am Markt keime zunehmend die Hoffnung auf ein Weihnachtsrally auf.