Die Spekulationen auf ein baldiges Ende der Zinserhöhungen in den USA setzen dem Dollar weiter zu.Gegenüber dem Franken hat der Dollar den Abwärtstrend am Freitag fortgesetzt und fiel bis 0,8570 Franken nach 0,8588 am Vorabend. Noch am Dienstag kostete der Dollar noch über 88 Rappen. Damit bewegt sich der Dollar weiterhin in Nähe des Rekordtiefs, das er nach der Aufhebung des Euro-Mindestkurses im Januar 2015 markiert hatte. Derweil hat sich der Euro zum Franken über Nacht nicht verändert und steht bei 0,9636 Franken.