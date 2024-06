Für die EZB wird nichts anderes als eine Zinssenkung erwartet, so die einhellige Marktmeinung. Bei der US-Notenbank haben sich die Hoffnungen auf eine erste Zinssenkung in den letzten Wochen in Richtung September verschoben. Vor der Fed-Sitzung nächste Woche werden die monatlichen Arbeitsmarktdaten am Freitag die Markterwartungen entscheidend beeinflussen. Bleibt noch die SNB. Ein Stratege sieht die SNB nach den am Morgen veröffentlichten Inflationsdaten in einem Dilemma: «Die Daten für April und Mai entsprechen exakt der letzten bedingten Inflationsprognose der SNB, so dass kein akuter Handlungsbedarf besteht», so der Experte.