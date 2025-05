Der Schweizer Aktienmarkt dreht kurz nach Handelsstart leicht ins Plus mit 0,06 Prozent auf 12'240 Punkte. Gut die Hälfte der 20 SMI-Titel starten positiv in den Börsentag, angeführt von Nestlé mit plus 0,49 Prozent, gefolgt von Swisscom mit plus 0,46 Prozent und Lonza mit plus 0,42 Prozent.