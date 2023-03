Der japanische Aktienindex Nikkei ist am Dienstag erneut auf ein Dreimonatshoch gestiegen. Ein Rückgang der langfristigen US-Staatsanleiherenditen löste bei den Anlegern Kauflaune aus. "Bis wir am Montag die Marktreaktion auf den US-Arbeitsmarktbericht gesehen haben, wird der Fokus auf den langfristigen US-Renditen liegen", sagte Kazuo Kamitani von Nomura Securities. Dennoch werde die Unsicherheit vor der Aussage des Fed-Chefs Jerome Powell vor dem Kongress und dem US-Arbeitsmarktbericht am Freitag sowie dem letzten Zinsentscheid des Gouverneurs der Bank of Japan (BoJ) vor seiner Pensionierung wahrscheinlich die Gewinne begrenzen, sagten Analysten.