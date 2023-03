Die Ölpreise haben sich am Dienstag nur wenig verändert. Nach leichten Gewinnen im frühen Handel drehten die Notierungen im Vormittagshandel in die Verlustzone. Am Mittag kostete ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im Mai 85,94 US-Dollar. Das waren 24 Cent weniger als am Vortag. Der Preis für ein Barrel der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) zur April-Lieferung fiel ebenfalls geringfügig um 19 Cent auf 80,27 Dollar.