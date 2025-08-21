- Geberit: Barclays erhöht auf 530 (520) Fr. – Underweight

- Geberit: CFRA erhöht auf 710 (680) Fr. – Buy

- Geberit: Kepler Cheuvreux senkt auf Hold (Buy) - Ziel 635 (650) Fr.

- Geberit: Octavian erhöht auf 495 (454) Fr. – Hold

- Alcon: JPMorgan senkt auf Neutral (Overweight) - Ziel 62,80 (94,70) Fr.

- Alcon: Jefferies senkt auf 100 (115) USD – Buy

- Alcon: Bernstein SG senkt auf 84,50 (88) Fr. – Outperform

- DocMorris: UBS senkt auf 5,90 (8,00) Fr. – Sell

- DocMorris: Octavian senkt auf 16 (20) Fr. – Buy

- Sensirion: Berenberg senkt auf Hold (Buy) - Ziel 81 (85) Fr.

- Clariant: Julius Bär senkt auf 9 (10) Fr. – Hold

- Holcim: Julius Bär erhöht auf 74 (65) Fr. – Buy

- Novartis: Deutsche Bank erhöht auf 120 (115) Fr – Buy