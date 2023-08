Die Anteilsscheine der Bauchemie-Spezialistin Sika (-0,4%) knüpfen dagegen an ihre Vorwochen-Verluste an. Die beiden Uhrenhersteller Swatch (-0,1%) und Richemont (unv.) hinken dem Markt ebenfalls ihnterher. Börsianer machen dafür auch die eingetrübte Marktstimmung in China verantwortlich. Beide Unternehmen sind stark vom asiatischen Markt abhängig, so dass Unruhen sie stärker betreffen als andere. Wie ein Händler erklärt, kämen in China und an den westlichen Börsen derzeit Erinnerungen an Evergrande hoch. Die Krise um den Konzern - die bis heute nicht ausgestanden ist - habe man wochenlang spüren können.