Ob es daher nach 5 Tagen fallender Kurse nun zu einer technischen Gegenbewegung kommt, werde sich weisen, sagt ein Händler. Dabei könnte auch der grosse Verfallstermin an der Eurex die Marschrichtung mitbestimmen. Am heutigen «Hexensabbat» laufen an der Terminbörse Futures und Optionen auf Aktienindizes und Einzelaktien aus. Dabei kann es bei grossen Umsätzen zu heftigen Kursschwankungen kommen. Impulse von der Wall Street fehlen dagegen. Denn am Vortag ruhte der Handel an der Wall Street wegen eines Feiertags. Derweil sind die Vorgaben aus Fernost uneinheitlich.