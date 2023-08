Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank 0,1 Prozent tiefer gestellt. Auch nach den jüngsten Inflationsdaten aus Amerika bleiben die Investoren an den Börsen zurückhaltend. Während der Dow Jones Index am Freitag leicht in der Gewinnzone schloss, bekam die technologielastige Nasdaq den deutlichen Anstieg der Renditen am Anleihenmarkt zu spüren.