In den kommenden Tagen werden dann wieder US-Konjunkturdaten veröffentlicht, die weiteren Aufschluss über eine mögliche Zinssenkung geben könnten - allen voran die nachgereichten Arbeitsmarktdaten für September am Donnerstag. Zurückhaltung herrscht aktuell zudem vor den Quartalszahlen des Chip-Giganten Nvidia am Mittwoch. Zuletzt hatten Anleger die heiss gelaufenen Bewertungen im KI-Segment immer skeptischer beäugt. «Und nicht einmal bei einem erneuten Rekordquartal gäbe es eine Garantie, dass die Bullen zurückkommen», sagte ein Händler. Hierzulande stehen von ABB und Zurich die Investorentage im Fokus.