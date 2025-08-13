Ob Orior ohne Kapitalerhöhung überleben wird, muss sich zeigen. Ein Turnaround ohne eine solche und auch ohne signifikante Devestitionen wäre aus Aktionärssicht am attraktivsten, schreibt die ZKB in einer Vorschau auf die nächste Woche anstehenden Halbjahreszahlen. Angesichts der hohen Verschuldung seien die Risiken dafür jedoch nicht vom Tisch. Mitte Juni hatte das Management noch verlauten lassen, dass eine Kapitalerhöhung «derzeit» nicht zur Diskussion stehe. «Vielleicht weiss ja wirklich jemand schon mehr» , meinte ein Marktteilnehmer mit Bezug auf die aktuelle Kursentwicklung.