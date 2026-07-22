Positive Vorgaben der Wall Street haben den asiatischen Börsen am Mittwoch Auftrieb gegeben. Anleger schüttelten Sorgen über steigende Ölpreise wegen der ‌Spannungen ⁠im Nahen Osten ab und konzentrierten sich auf die Erholung im Technologiesektor. ⁠Der breit gefasste MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans legte um 1,2 Prozent zu. In Südkorea ‌sprang der Kospi um mehr als sechs Prozent ‌nach oben, während der japanische Nikkei-Index 1,9 ​Prozent gewann. «Die Aktienmärkte ignorierten die geopolitischen Risiken und konzentrierten sich stattdessen auf die Renditen im Technologiesektor», schrieben die Analysten von Westpac. Nach den hohen Verlusten der vergangenen Tage hätten sich die Halbleiteraktien erholt. Der Fokus der Anleger richtet ‌sich nun auf die Quartalszahlen von Alphabet und Tesla.