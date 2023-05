Der Swiss Market Index wird bei der IG Bank vorbörslich 0,16 Prozent höher notiert. Am Freitag hatte der Leitindex 0,85 Prozent fester geschlossen. Auf Wochensicht resultierte ein Plus von 1 Prozent. Besonders stark nach oben ging es in der Woche für Logitech (+9 Prozent) und Lonza (+5 Prozent), während alle Finanztitel ein Wochenminus verzeichneten.Ein überraschend starker US-Arbeitsmarkt im April und eine gute Quartalsbilanz von Apple hatten den US-Börsen am Freitag zu einer kräftigen Erholung verholfen. Nach vier verlustreichen Börsentagen im Mai in Folge ging es mit dem Leitindex Dow Jones Industrial um 1,65 Prozent nach oben.