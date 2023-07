An der Schweizer Börse hat die Kauffreude der Anleger am Freitag angehalten. Der überraschend deutliche Rückgang der US-Inflation sei weiterhin der Hauptgrund für die positive Grundstimmung, sagte eine Anlagestrategin. Denn zusammen mit dem anhaltend robusten Arbeitsmarkt deute dies auf eine "sanfte Landung" der weltgrößten Volkswirtschaft hin. Für Zuversicht hätten zudem gute Ergebnisse von Finanzfirmen aus dem In- und Ausland gesorgt. Zum Handelsschluss zog der SMI um 0,7 Prozent an auf 11'099.76 Punkte. Im Wochenvergleich erreicht das Barometer der Standardwerte damit ein Plus von fast zwei Prozent und ist damit die beste Woche seit Ende März.