Die Aussicht auf eine Einflussnahme des US-Hedgefonds Elliott treibt die Aktien von Honeywell an. Die Titel des Industriezulieferers aus North Carolina springen um bis zu knapp acht Prozent in die Höhe und sind mit 242,77 Dollar so teuer wie nie. Der Investor Elliott Investment Management erklärte, er habe eine Beteiligung im Wert von mehr als fünf Milliarden Dollar an Honeywell aufgebaut. Gleichzeitig forderte er in einem Schreiben an den Vorstand des Industrieriesen eine Aufspaltung in die Geschäftsbereiche Luft- und Raumfahrt sowie Automatisierung. Der von Lieferkettenproblemen geplagte Konzern dürfte dem Investor zufolge von der vereinfachten Struktur profitieren. «Elliott hat uns vor dem heutigen Tag nicht über seine Ansichten informiert, aber wir freuen uns darauf, mit der Firma in Kontakt zu treten und ihre Vorschläge zu hören», sagte Honeywell-Sprecherin Stacey Jones.