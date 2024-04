IG-Analyst Tony Sycamore bleibt jedoch optimistisch, was die Aussichten für Aktien angeht. «Am Ende einer ereignisreichen Woche kann man zusammenfassend sagen: Wenn das US-Wirtschaftswachstum robust bleibt, die Inflation sich in Grenzen hält und der Ausverkauf am Anleihemarkt sich nicht beschleunigt, bleibt das Umfeld für die US-Aktienmärkte auch ohne Zinssenkungen der Fed günstig», sagte er.



Die Vorgaben aus den USA für den Freitag sind neutral, zumindest was den Dow Jones betrifft. Die Tech-Aktien an der Nasdaq hingegen legten hingegen klar zu.