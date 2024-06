Der Geschäftsbericht des französischen Getränkeherstellers Remy Cointreau kommt bei den Anlegern gut an. Die Papiere des Herstellers der Cognac-Marke Remy Martin und des Orangenlikörs Cointreau klettern an der Pariser Börse um mehr als fünf Prozent. Ein Rückgang der Nachfrage in den USA und in China führte zwar laut Remy Cointreau zu einem Gewinneinbruch um 27,8 Prozent auf 304,4 Millionen Euro im vergangenen Geschäftsjahr. Dank Sparmassnahmen schlug sich der Konzern allerdings etwas besser als am Markt erwartet.