Der Dax wird am Dienstag Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Zum Wochenauftakt hatte der deutsche Leitindex leicht auf 18'026,58 Punkte zugelegt. Nach dem iranischen Angriff auf Israel rechneten Anleger in Europa zunächst nicht mit einer weiteren Zuspitzung der Lage in Nahost. Nach einer Berg- und Talfahrt an der Wall Street haben die drei wichtigsten US-Aktienindizes am Montag dagegen deutlich im Minus geschlossen.