An der Schweizer Börse findet vom 24. bis zum 26. Dezember kein Handel statt. Am Freitag, den 27. Dezember, wird der Handel wieder aufgenommen. Die US-Börsen sind am 24.12.2014 bis 19 Uhr (MEZ) einen halben Tag geöffnet. Der Handel geht dann an verschiedenen Börsen in Asien und den USA am 26. Dezember wieder los.