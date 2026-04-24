12:00
Vor allem der Irankrieg und die entsprechend weiterhin hohen Ölpreise belasten laut Händlern die Stimmung. Entsprechend bauen Investoren vor dem Wochenende Positionen ab oder kaufen zumindest nicht zu. «Die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran bleiben ungelöst und sorgen damit für eine anhaltende Phase der Unsicherheit», sagte ein Händler.
Ein festgefahrenes Tauziehen zwischen beiden Seiten halte die Anleger zurück und die Märkte in der Schwebe. «Investoren bewegen sich derzeit im Spannungsfeld zwischen diplomatischen Signalen und erneuten Eskalationsrisiken», so der Händler weiter. Solange kein klarer politischer Fahrplan erkennbar sei, bleibe das Umfeld fragil. «Auf dem Börsenparkett dominiert keine klassische Pattsituation, sondern ein von politischem Vakuum geprägtes Umfeld, in dem Nachrichten impulsartig verarbeitet werden.»
Entsprechend der eingetrübten Stimmung sind hierzulande nur ein paar defensive Werte gesucht. Klarer Spitzenreiter im SMI sind dabei Swisscom (+1,5 Prozent). Die Auswirkungen von Krieg und Inflation sollten sich auf die Telekom-Firmen nicht gross auswirken, heisst es denn auch. Entsprechend notieren auch die SMIM-Titel Sunrise (+0,6 Prozent) höher.
Einigermassen stabil sind auch Nestlé (+0,4 Prozent). Die Papiere des Nahrungsmittel-Konzerns sind allerdings weniger wegen der defensiven Ausrichtung gesucht, sondern vielmehr wegen der am Vortag publizierten Quartalszahlen. Im Nachgang dazu haben diverse Analysten ihre Kursziele etwas nach oben angepasst. «Es gibt klare Anzeichen für einen beginnenden Turnaround», heisst es in einem der Kommentare.
Abgesehen von der Politik ist hierzulande weiterhin die Berichtssaison im Gange. Am Freitag haben mit Holcim (-0,3 Prozent) und Kühne+Nagel (-1,8 Prozent) gleich zwei SMI-Firmen Zahlen präsentiert und beide haben dabei positiv überrascht. Von soliden Zahlen und starker Profitabilität war die Rede. Allerdings fielen die Kurse beider Aktien nach einem starken Start im Verlauf ins Minus.
Zu den grössten Verlierern gehören derweil neben dem Gesundheitswert Lonza (-2,7 Prozent) vor allem konjunktursensitive Titel wie Sika (-2,2 Prozent), Richemont (-2,2 Prozent) oder ABB (-1,9 Prozent). Auch Finanzwerte wie Partners Group (-1,7 Prozent) oder UBS (-1,1 Prozent) büssen deutlicher an Terrain ein. Bei den 30 SMIM-Werten stehen Avolta, Straumann, Adecco oder VAT mit Verlusten von bis zu fast 4 Prozent am Schluss.
Im breiten Markt ist der Halbleiter-Wert Inficon (+3,7 Prozent) nach Zahlen stark gesucht. Insbesondere der angehobene Ausblick gibt den Titeln Rückenwind. Bucher (-2,4 Prozent) leiden dagegen unter einer Abstufung durch Kepler. Der Titel ist dabei - zumindest phasenweise - unter das bisherige Jahrestief (328 Fr.) gesunken.
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10:15
Trotz einer Anhebung der Umsatz- und Gewinnprognose für 2025/26 gehen die Aktien von Siemens Energy auf Berg- und Talfahrt. Die Aktien schwanken zwischen einem Plus von zeitweise 4,8 Prozent und einem Abschlag von bis zu 0,8 Prozent. Eine Stunde nach Handelsbeginn notieren sie zwei Prozent fester. Alles in allem seien die Zahlen zwar stark, aber es gebe auch Schwachstellen in der Bilanz, sagt ein Händler. Umsatz, das operative Ergebnis vor Sondereffekten und der Nettogewinn im zweiten Quartal blieben hinter den Prognosen zurück. Dem Börsianer zufolge nutzen einige Anleger die starke Kursentwicklung der Aktie, um Kasse zu machen. Die Papiere von Siemens Energy, dem nach Siemens und SAP drittwertvollsten Unternehmen im Dax, haben seit Jahresbeginn über 50 Prozent zugelegt.
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09:15
Der SMI fällt zu Handelsbeginn 0,4 Prozent. Am Vortag hatte der Leitindex 1,4 Prozent zugelegt. Am Vortag war das Geschehen von den Ergebnissen von Nestlé (am Freitag: 0,2 Prozent) und Roche (PS am Freitag 0,2 Prozent) geprägt gewesen. Die Papiere des Nahrungsmittelkonzerns hatten dabei nach gut aufgenommenen Wachstumszahlen fast 6 Prozent zugelegt, auch die PS des Pharmakonzerns hatten nach flachem Start zum Schluss gegen 4 Prozent gewonnen. Die beiden Titel hatten damit fast im Alleingang auch für ein starkes Plus im SMI gesorgt.
Der Irankrieg und die entsprechend weiterhin hohen Ölpreise belasten die Stimmung. Entsprechend würden die Anleger vor dem Wochenende wohl vorsichtig bleiben, heisst es im Handel. Verwiesen wird etwa auch auf die Vorgaben aus den USA, welche hierzulande keine Dynamik auslösen dürften.
Der Blick ist weiter auf den Nahen und Mittleren Osten gerichtet. Der Ölpreis der Sorte Brent bleibt mit über 105 US-Dollar je Fass auf dem zuletzt wieder erhöhten Niveau. Während die USA weiter auf einen geeinten Vorschlag des Irans zur Beilegung des Krieges warten, stocken sie ihre Militärpräsenz in der Region weiter auf. Inzwischen befindet sich ein dritter Flugzeugträger im Nahen Osten. Für Unsicherheit gesorgt hatten am Vortag auch weitere Angriffe und Drohungen gegen Schiffe in der Strasse von Hormus.
Im Fokus hierzulande steht weiterhin die Berichtssaison der Unternehmen zum ersten Quartal. So haben heute der Baustoffhersteller Holcim (+0,5 Prozent) sowie der Logistikkonzern Kühne+Nagel (+2 Prozent) ihre Ergebnisse präsentiert. Beide Firmen haben zum Teil deutlich über den Erwartungen abgeschnitten, was - zumindest vorbörslich - honoriert wird.
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08:00
Der SMI wird bei Julius Bär vorbörslich 0,06 Prozent tiefer indiziert. 17 von 20-SMI-Titeln sind im Minus. Höher sind einzig Holcim (3,8 Prozent) und Kühne+Nagel (2,8 Prozent) nach Quartalszahlen sowie Zurich Insurance (0,3 Prozent). Amrize (minus 1,2 Prozent) werden am Freitag ohne Dividende gehandelt.
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06:15
Der SMI wird bei der IG Bank 0,8 Prozent tiefer indiziert. Am Vortag hatte der Leitindex 1,4 Prozent zugelegt.
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06:00
Die anhaltenden Spannungen im Nahen Osten und schwindende Hoffnungen auf einen baldigen Frieden haben die Anleger an den asiatischen Aktienmärkten am Freitag verunsichert. In Tokio legte der 225 Werte umfassende Nikkei-Index dennoch um 0,3 Prozent auf 59.343,40 Punkte zu, während der breiter gefasste Topix 0,1 Prozent niedriger bei 3.711,51 Zählern notierte. Die Börse Shanghai verlor 0,4 Prozent auf 4.074,72 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen fiel um 0,5 Prozent auf 4.763,40 Punkte.
In Japan rückten die wirtschaftlichen Folgen der Seeblockade in der Strasse von Hormus durch den Iran in den Fokus. Die dadurch gestiegenen Energiekosten heizen die Inflationssorgen an, auch wenn die Teuerungsrate im März dank staatlicher Subventionen auf 1,8 Prozent gesunken ist. Zu den Verlierern dieser Entwicklung zählten japanische Staatsanleihen, deren Renditen aus Furcht vor Zinsschritten der Bank of Japan (BOJ) stiegen. «Der kostentreibende Druck durch den Nahost-Konflikt dürfte die Preise nicht nur für Energie, sondern für eine breite Palette von Gütern in die Höhe treiben», sagte Masato Koike, Ökonom beim Sompo Institute Plus.
Auch in China dämpfte die geopolitische Lage die Kauflaune, während die Regierung in Peking am Freitag mit dem Verkauf ultralanger Sonderstaatsanleihen im Volumen von 1,3 Billionen Yuan begann, um die heimische Wirtschaft zu stützen. Investoren schwankten weltweit zwischen der Hoffnung auf eine Waffenruhe und der Furcht vor einer weiteren Eskalation, nachdem die USA ein hartes militärisches Vorgehen gegen iranische Boote angekündigt hatten. «Die Anleger haben nur nach Ausreden gesucht, um bei passender Gelegenheit auf steigende Kurse zu setzen», sagte Vishnu Varathan, Chefstratege bei Mizuho, und fügte hinzu: «Ich glaube nicht, dass irgendjemand am Markt wirklich glaubt, dass dies in ein oder zwei Wochen vorbei sein wird.»
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05:30
Am Devisenmarkt richteten sich die Blicke auf den japanischen Yen, der sich der Marke von 160 Dollar näherte und Spekulationen über eine baldige Intervention der Regierung in Tokio schürte. Im asiatischen Handel gewann der Dollar geringfügig auf 159,75 Yen und legte 0,1 Prozent auf 6,8345 Yuan zu. Zur Schweizer Währung rückte er etwas auf 0,7864 Franken vor. Parallel dazu blieb der Euro fast unverändert bei 1,1680 Dollar und zog leicht auf 0,9186 Franken an.
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05:00
Die anhaltende Blockade der für den globalen Handel wichtigen Strasse von Hormus durch iranische Truppen trieb die Ölpreise weiter in die Höhe. Am Rohstoffmarkt verteuerte sich die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee um 0,7 Prozent auf 105,83 Dollar je Barrel (159 Liter). Das US-Öl WTI notierte 0,6 Prozent fester bei 96,44 Dollar.
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01:30
Der Chipkonzern Intel übertrifft dank der boomenden Halbleiter-Nachfrage im Zuge des KI-Ausbaus deutlich die Wall-Street-Erwartungen. Im vergangenen Quartal habe man sogar zuvor abgeschriebene Lagerbestände noch verkaufen können, sagte Finanzchef David Zinsner dem US-Sender CNBC. Auch habe Intel Preissteigerungen durchsetzen können.
Die Aktie stieg im nachbörslichen US-Handel bis 19 Prozent.
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01:00
Nach den jüngsten Rekordmarken einiger Indizes war die Luft an den US-Aktienmärkten am Donnerstag vorerst raus. Anleger blieben vorsichtig, weil die Waffenruhe im Iran-Krieg auf der Kippe bleibt. Im Verlauf belastete ein Bericht über Machtkämpfe im Iran, doch die Situation blieb unklar. Bei Technologiewerten stand die Berichtssaison im Mittelpunkt - mit Licht in der Chipbranche und Schatten im Softwaresektor.
Der Dow Jones Industrial ging 0,36 Prozent tiefer bei 49.310,32 Punkten aus dem Handel. Wie schon in den vergangenen Tagen war er der einzige Index, der keinen Rekord aufstellen konnte. Nach zwischenzeitlich erreichten Bestmarken sackten aber auch die beiden anderen US-Leitindizes ins Minus: Der marktbreite S&P 500 gab um 0,41 Prozent auf 7.108,40 Punkte nach. Der Nasdaq 100 verlor 0,57 Prozent auf 26.782,63 Punkte.
US-Präsident Donald Trump gibt dem Iran Berichten zufolge nur noch wenige Tage Zeit für einen Vorschlag zur Beendigung des Krieges. Für Unsicherheit sorgten weitere Angriffe und Drohungen gegen Schiffe in der Strasse von Hormus, aber auch ein Bericht des israelischen Nachrichtensenders N12 über einen Rücktritt des iranischen Parlamentssprechers Mohammad Baqer Qalibaf. Belastend wirkte, dass dieser im Dialog mit den USA eine Schlüsselrolle inne hat. An der Nachricht kamen wegen anderslautender Stimmen aber schnell Zweifel auf.
Im Softwaresektor kochten am Donnerstag alte Bedenken um die Auswirkungen Künstlicher Intelligenz wieder hoch, gepaart mit der Befürchtung einer bremsenden Wirkung des Iran-Krieges. Die Titel von ServiceNow prägten das schlechte Branchenbild mit einem Kurseinbruch um fast 18 Prozent. Das Unternehmen hatte die Anleger mit seinen Quartalszahlen enttäuscht und wegen des Nahost-Konflikts von Nachfrage-Verzögerungen berichtet.
Die Sorgen mischten sich mit den KI-Bedenken, die viele Sektorwerte in den vergangenen Monaten schon belastet hatten. Ein Erholungsversuch, der bislang im April stattgefunden hatte, erlitt auch anderswo im Softwarebereich einen deutlichen Rückschlag. Die Titel von Microsoft , Salesforce , Oracle und Adobe sackten um 4 bis 8,7 Prozent ab.
Die KI-Bedenken zeigten sich im Technologiebereich auch bei IBM, die Titel rutschten hinter Salesforce als zweitgrösster Dow-Verlierer auch um mehr als acht Prozent ab. Dem IT-Riesen gelang es nicht, mit seinen Zahlen zum ersten Quartal die Bedenken von Investoren wegen möglicher Störeffekte durch KI-Lösungen auszuräumen.
Positiv gegenüber standen im Tech-Sektor die Chipwerte, angetrieben von Texas Instruments mit einem Kurssprung um 19,4 Prozent. Der Halbleiterhersteller profitierte in Zeiten des KI-Booms von den Ausgaben für Rechenzentren und meldete nicht nur ein starkes Quartal, sondern erfreute auch mit einem starken Jahresausblick. Bank of America riet daraufhin zum Kauf der Aktien
Im Dow wurden auch Honeywell und American Express zur Belastung, indem die Aktien nach den vorgelegten Zahlen um 2,6 respektive 4,3 Prozent fielen. Am breiten Markt ergab sich nach den Resultaten von American Airlines bei Fluggesellschaften eine Erholung, die allerdings wegen zeitweise wieder anziehender Ölpreise etwas an Schwung verlor.
Gut da standen nach Bekanntgabe von über den Erwartungen liegenden Quartalszahlen Comcast . Freundlich zeigten sich auch Werte aus dem Telekom-Sektor, der am Vortag stark unter Druck gestanden hatte. Die Titel von T-Mobile US erholten sich um 2,7 Prozent von den jüngsten Verlusten, die von einem Bericht über eine mögliche Kombination mit der Deutschen Telekom ausgelöst worden waren.
(cash/Reuters/AWP)