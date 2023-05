Nach einer ohnehin bereits gut gefüllten Agenda mit den Zinsentscheiden vom Fed und der EZB stehen an diesem Nachmittag in den USA die monatlichen Arbeitslosenzahlen an. Die Daten könnten das Marktgeschehen nochmals massgeblich beeinflussen. Der Report wird gerade nach der Fed-Sitzung vom Mittwoch mit grosser Spannung erwartet.