Obendrein sorgte Nvidia im Tech-Sektor für Aufsehen. Der Chipkonzern steigt bei dem kriselnden Prozessorhersteller Intel mit einem Aktienpaket im Wert von 5 Milliarden US-Dollar (4,22 Mrd Euro) ein. Mit dem Deal soll auch eine Partnerschaft auf die Beine gestellt werden. Die Papiere von Intel schnellten um fast 23 Prozent nach oben und hatten damit im Nasdaq 100 die Nase vorn. Nvidia-Aktien stiegen unter den besten Werten im Dow um 3,5 Prozent. Anteilsscheine des Intel-Konkurrenten AMD dagegen gerieten etwas unter Druck und verloren knapp ein Prozent.