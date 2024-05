Nach den Feiertagen in der vergangenen Woche starten die Märkte auf dem chinesischen Festland positiv in die neue Woche. Der Aufschwung wurde von der Sitzung des Politbüros des Landes angetrieben, bei der die politischen Entscheidungsträger ankündigten, die Wirtschaft durch eine umsichtige Geldpolitik und eine proaktive Fiskalpolitik stärker zu unterstützen. «Während der allgemeine politische Kurs mit dem vom Nationalen Volkskongress im März festgelegten Kurs übereinstimmt, gibt es einen unterstützenden Ton in Bezug auf die Fiskalpolitik“, sagte Louisa Fok, Aktienstrategin für China bei der Bank of Singapore. »Mit Blick auf die Zukunft wird die Umsetzung der Politik ein wichtiger Katalysator sein, den es in den kommenden Monaten zu beobachten gilt." Die breitere Marktrally in Asien erhielt zusätzlichen Auftrieb durch den US-Arbeitsmarktbericht vom Freitag, der kühler als erwartet ausfiel. Dies verstärkte die Erwartung, dass die US-Notenbank die Zinsen im Laufe des Jahres senken wird, nachdem ihr Vorsitzender Jerome Powell in der vergangenen Woche eine Lockerung der Geldpolitik bekräftigt hatte.