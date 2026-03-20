11:25
Der Ölpreisrückgang war nur von kurzer Dauer. Am späten Vormittag notiert die Nordseesorte Brent bis zu 2,2 Prozent höher bei 111,06 Dollar je Fass. Der Preis für US-Öl WTI gewinnt 0,9 Prozent auf 97 Dollar je Barrel. Am Morgen hatte die Hoffnung auf eine Entspannung der Lage in der für den Öltransport wichtigen Wasserstrasse von Hormus die Preise in der Spitze noch um gut drei Prozent gedrückt.
«Eine schnelle Trendwende bei den Energiepreisen ist unwahrscheinlich, da die Produktion bereits Schaden genommen hat», sagte Ole Hansen, Leiter der Rohstoffstrategie bei der Saxo Bank. «Tatsache ist, dass der Markt nach wie vor angespannt ist.»
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11:15
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11:00
Neue Kursziele und Ratings für Schweizer Aktien:
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10:00
Der mögliche Verkauf von Elmos Semiconductor lässt die Aktien der Dortmunder Chipfirma abheben. Die Titel schnellten am Freitag um gut zehn Prozent auf 142 Euro in die Höhe. Sie waren damit stärkster Wert im Kleinwerteindex SDax. Die Gründer von Elmos erwägen einen Ausstieg bei dem Chipzulieferer für die Autoindustrie, wie mehrere mit der Angelegenheit vertraute Personen der Nachrichtenagentur Reuters sagten. «Das kommt unerwartet», sagte ein Händler. Für die Aktien seien die Nachrichten klar positiv.
Die Investmentbank Morgan Stanley soll damit beauftragt sein, den Verkaufsprozess zu begleiten. Es liefen erste Gespräche, unter anderem mit grossen Halbleiterkonzernen, erklärte einer der Insider. Der Konkurrent Infineon oder Qualcomm aus den USA wären logische Kandidaten für eine Übernahme. Eine endgültige Entscheidung zugunsten eines Verkaufs sei aber noch nicht gefallen. Weder Elmos noch Infineon wollten sich zu diesem Thema äussern. Infineon notierten nach ihrem deutlichen Kursrücksetzer vom Donnerstag im Dax gut fünf Prozent fester.
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09:30
Nach dem Zinsentscheid der chinesischen Zentralbank haben die Aktienanleger der Volksrepublik Vorsicht walten lassen. Die Börse in Shanghai verlor am Freitag 1,2 Prozent, der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen gab 0,4 Prozent nach. China hatte seine wichtigen Kreditzinsen am Freitag den zehnten Monat in Folge unverändert gelassen. Der Schritt entsprach den Markterwartungen. Der einjährige Referenzzinssatz für Bankkredite (LPR) wurde bei 3,0 Prozent belassen, der fünfjährige bei 3,5 Prozent. Die japanische Börse blieb am Freitag wegen eines Feiertags geschlossen.
Angesichts steigender Ölpreise infolge des Nahost-Krieges fürchten Anleger eine neue Inflationswelle. Das sorgte an den globalen Finanzmärkte zuletzt für große Unruhe. Die Europäische Zentralbank (EZB) ließ die Zinsen am Donnerstag stabil und signalisierte Entschlossenheit im Kampf gegen die Inflation.
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09:10
Der SMI steigt nach Handelseröffnung um 0,6 Prozent. Am stärksten legen baunahe Aktie wie Holcim (4 Prozent) und Sika zu (2 Prozent). Auch Amrize steigen (1,3 Prozent). Am Vortag war der SMI mit 12'459 auf ein neues Jahrestief gefallen, seit Kriegsbeginn summierte sich das Minus auf rund 11 Prozent.
Die Kurse an den US-Börsen zeugten am Vorabend auch von einer gewissen Nervosität angesichts der Eskalation des Iran-Kriegs, zeigten sich unter dem Strich aber weniger beeindruckt als die übrigen Weltmärkte. Dabei half auch die Entwicklung des Ölpreises, der von seinem sehr hohen Niveau etwas zurückkam. Derweil sind die Impulse aus Asien gering, denn in Japan bleiben die Börsen wegen eines Feiertags geschlossen. Der Hang Seng und der Shanghai Composite liegen allerdings im Minus.
Am «Hexensabbat» am heutigen Freitag laufen an der Terminbörse Futures und Optionen auf Aktienindizes und Einzelaktien aus. Dabei kann es bei grossen Umsätzen zu heftigen Kursschwankungen kommen. Bereits am Vortag hätten offenbar einige Anleger die Reissleine gezogen, sagte ein Händler.
Insgesamt gehe eine Woche voller Kriegs-Schlagzeilen und Zentralbank-Entscheiden zu Ende und aktuell sei klar, dass sich der Konflikt intensiviere und niemand wisse, welche geldpolitische Antwort die richtige sei, fasst es eine Börsianerin zusammen. Auch wenn der heutige Morgen einen etwas ruhigeren Anschein mache, werde die Unsicherheit weiter auf der Tagesordnung stehen. «Den leichten Kaufdruck als verlässliches Zeichen für eine nachhaltige Aufwärtskorrektur zu werten wäre fatal zu früh», warnen Händler.
Katars für den Weltmarkt bedeutende Flüssiggasanlagen sind am Vortag bei einem iranischen Raketenangriff schwer beschädigt worden. Deshalb und wegen angedrohter US-Vergeltung wuchs unter Anlegern die Sorge, dass aus einem geopolitischen Krieg zunehmend ein Energiekrieg wird. Das trieb den Preis für ein Fass der Nordsee-Ölsorte Brent im gestrigen Handel in Richtung der 120-Dollar-Marke, er kam aber mittlerweile wieder auf gut 107 Dollar zurück. Dabei half auch die Aussage der Internationalen Energieagentur, dass die freigegebenen strategischen Ölreserven nun auf dem Markt verfügbar seien.
Novartis (+0,6 Prozent) übernimmt vom US-Biotechunternehmen Synnovation Therapeutics ein Krebsforschungsprogramm und erwirbt dazu die Tochtergesellschaft Pikavation Therapeutics für 2 Milliarden US-Dollar. Zusätzlich können erfolgsabhängige Meilensteinzahlungen von bis zu einer Milliarde fällig werden.
Bei Roche (+0,3 Prozent) beendet die Tochter Genentech die klinische Entwicklung des Prüfpräparats Emugrobart, einem Anti-Myostatin-Antikörper für die Behandlung der spinalen Muskelatrophie (SMA).
Temenos (+3 Prozent) profitieren von einer positiven Studie. Berenberg nimmt die Abdeckung mit «Buy» auf.
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08:10
Der Swiss Market Index wird bei Julius Bär vorbörslich 0,28 Prozent höher indiziert. Am stärksten legt Logitech mit 1,1 Prozent zu.
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06:15
Der SMI wird bei der IG Bank 0,64 Prozent höher indiziert. Am Donnerstag hatte der Leitindex 2,4 Prozent verloren und war auf ein Vier-Monate-Tief abgesackt.
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06:00
In Japan bleibt die Börse heute geschlossen. An der Börse in Shanghai legten die Aktien leicht zu. Der dortige Leitindex gewann 0,2 Prozent auf 4013,16 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stieg um 1,0 Prozent auf 4626,90 Punkte. Der MSCI-Index für asiatische Aktien ausserhalb Japans legte um 0,18 Prozent zu.
China hatte seine wichtigen Kreditzinsen am Freitag den zehnten Monat in Folge unverändert gelassen. Der Schritt entsprach den Markterwartungen. Der einjährige Referenzzinssatz für Bankkredite (LPR) wurde bei 3,0 Prozent belassen, der fünfjährige bei 3,5 Prozent. Experten verweisen auf die durch den Nahost-Krieg gestiegenen Ölpreise, die die Inflation anfachen. Zudem verringerten überraschend gute Wirtschaftsdaten für Januar und Februar die Dringlichkeit für Massnahmen zur Unterstützung der Konjunktur.
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05:30
Je länger sich der Krieg hinziehe, desto höher werde der US-Dollar steigen, sagt Carol Kong, Währungsstrategin bei der Commonwealth Bank of Australia. Die US-Währung profitiere von der Nachfrage nach sicheren Häfen angesichts der weltweiten Unsicherheit. Zudem seien die USA ein Energieexporteur.
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05:00
Die Ölpreise geben in Asien nach. Die EU und Japan hatten am späten Donnerstagabend ihre Bereitschaft erklärt, bei der Sicherung der Schifffahrt in der Strasse von Hormus Hilfe zu leisten, allerdings unter nicht genannten Bedingungen. Die EU folgte damit der gemeinsamen Erklärung von Deutschland, Frankreich, Grossbritannien, den Niederlanden und Japan, die ebenfalls ihre Hilfe angeboten hatten, ohne aber auf das Hilfsersuchen von US-Präsident Donald Trump im Iran-Krieg konkret einzugehen.
Seit Beginn des Krieges vor knapp drei Wochen ist der Ölpreis wegen der Furcht vor langfristigen Versorgungsengpässen allerdings um gut 64 Prozent in die Höhe geschnellt. Nach einem iranischen Angriff auf eine wichtige Anlage für Flüssigerdgas in Katar zogen auch die Erdgaspreise kräftig an.
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01:00
An den New Yorker Aktienmärkten hat sich die Angst vor einer weiteren Eskalation an den Energiemärkten am Donnerstag etwas gemässigter gezeigt als zuvor in anderen Weltregionen. Kursverluste zeugten zwar auch in den USA von einer gewissen Nervosität, sie wurden aber zum Ende hin kleiner mit dem Ölpreis, der auch etwas von seinem hohen Niveau zurückkam. In Europa und Asien war die Beunruhigung grösser gewesen, weil die Länder dort deutlicher von Öl- und Gasimporten abhängig sind.
Der Dow Jones Industrial hatte über weite Strecken mit bis zu einem Prozent im Minus gelegen, reduzierte seine Verluste dann aber im Späthandel noch auf 0,44 Prozent. Aus dem Handel ging der US-Leitindex bei 46.021,43 Punkten. Der marktbreite S&P 500 reduzierte seine Verluste mit 6.606,49 Punkten auf 0,27 Prozent. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es letztlich um 0,29 Prozent auf 24.355,28 Zähler bergab.
Katars für den Weltmarkt bedeutende Flüssiggasanlagen sind bei einem iranischen Raketenangriff schwer beschädigt worden. Deshalb und wegen angedrohter US-Vergeltung wuchs im Tagesverlauf unter Anlegern die Sorge, dass aus einem geopolitischen Krieg zunehmend ein Energiekrieg wird.
Das Risiko einer Energiekrise - ähnlich wie 2022 nach dem russischen Überfall auf die Ukraine - ist laut einem Kommentar des LBBW-Strategen Frank Klumpp gewachsen. Historische Vergleiche zeigten, dass Börsenkorrekturen bei Terror- und Kriegsereignissen zumeist einige Monate andauerten, ehe eine Erholung einsetzt. Eine defensive Positionierung sei weiterhin angebracht.
Die Aktien von Micron Technology zollten nach Zahlen ihrem starken Lauf der vergangenen Monate Tribut mit einem Rückschlag, der am Ende 3,8 Prozent gross war. Der Speicherchip-Spezialist hatte überraschend gute Zahlen und Ziele vorgelegt. Wie zuletzt schon in anderen Fällen schmeckten den Anlegern hohe Ausgaben für den Ausbau der Produktion nicht.
Auffällig waren Bergbau- und Metallaktien, die unter sinkenden Preisen für ihre Materialien litten. Weil die Hoffnung auf sinkende Zinsen schwindet, fielen nicht nur die Gold- und Silberpreise deutlich, sondern auch die Preise von Industriemetallen. Aktien des Goldproduzenten Newmont Mining büssten fast sieben Prozent ein. Beim Aluminiumkonzern Alcoa betrug der Abschlag 8,7 Prozent.
Bei den in New York gehandelten Anteilsscheinen von Alibaba mussten die Anleger einen Kursrückgang um sieben Prozent verkraften. Der chinesische Technologieriese kam im vergangenen Quartal auf einen enttäuschend geringen Umsatzanstieg. Der Nettogewinn brach ausserdem um gut zwei Drittel ein.
Es gab aber auch positive Ausnahmen, wozu die Aktien von Align Technology zählten. Sie zogen um 2,2 Prozent nach einem Bericht, wonach der aktivistische Investor Elliott eine bedeutende Beteiligung an dem Dentaltechnikunternehmen aufgebaut haben soll, an Dies berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Kreise.
Nach Monaten der Schwäche ist bei den Accenture-Aktien am Donnerstag KI-Fantasie aufgekommen. Die Titel des Unternehmensberaters erholten sich um 4,3 Prozent vom Tief seit fast sechs Jahren. Das Unternehmen will sein Arbeitsvolumen mit aufstrebenden Partnern aus dem KI-Bereich wie Anthropic, OpenAI oder Palantir verdoppeln.
(cash/Reuters/AWP)