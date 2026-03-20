Katars für den Weltmarkt bedeutende Flüssiggasanlagen sind am Vortag bei einem iranischen Raketenangriff schwer beschädigt worden. Deshalb und wegen angedrohter US-Vergeltung wuchs unter Anlegern die Sorge, dass aus einem geopolitischen Krieg zunehmend ein Energiekrieg wird. Das trieb den Preis für ein Fass der Nordsee-Ölsorte Brent im gestrigen Handel in Richtung der 120-Dollar-Marke, er kam aber mittlerweile wieder auf gut 107 Dollar zurück. Dabei half auch die Aussage der Internationalen Energieagentur, dass die freigegebenen strategischen Ölreserven nun auf dem Markt verfügbar seien.