Die Anleger erhoffen sich von Powells Aussagen weitere Hinweise auf den Zinskurs der US-Notenbank. Zuletzt hatte er Fortschritte bei der Inflationsbekämpfung konstatiert, sich aber noch nicht auf eine baldige Zinswende festgelegt. «Ich denke, die Märkte sind zuversichtlich, dass Powell vorsichtig und zurückhaltend sein wird und dass der Verbraucherpreisindex (CPI) später in der Woche bestätigen wird, dass die Inflation wieder auf dem richtigen Weg ist», sagte Shane Oliver vom Finanzdienstleister AMP in Sydney. Powell wird am Dienstag und Mittwoch vor dem Kongress sprechen. Am Donnerstag wird der US-Verbraucherpreisindex veröffentlicht.