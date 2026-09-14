«Wir erwarten nun, dass die Fed die Zinsen in diesem Jahr zweimal anheben wird, im September und im Dezember», sagte Michael Feroli, Chefvolkswirt für die USA bei JPMorgan. «In dieser Phase könnte es die Glaubwürdigkeit der Institution gefährden, wenn ​sie ihren Ankündigungen keine Taten folgen lässt.» Feroli fügte hinzu: «Ob diese Massnahmen eine ​begrenzte Neuausrichtung darstellen oder den Beginn eines länger anhaltenden Zinserhöhungszyklus markieren, wird ​von den kommenden Daten abhängen. Wir gehen vom Ersteren aus, sehen aber auch Risiken für das zweite Szenario.»