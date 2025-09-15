Die Inflationsdaten aus den USA von vergangener Woche hätten den Weg für eine Zinssenkung durch das Fed frei gemacht, heisst es in einer aktuellen Einschätzung der Onlinebank Swissquote. Mit Blick auch auf den sich abschwächenden Arbeitsmarkt in den USA erwarteten die Investoren nun den Start zu einer Serie von Zinssenkungen. Dass das Fed die Zinsen um 25 Basispunkte senken wird, wurde zuletzt mit einer Wahrscheinlichkeit von mehr als 90 Prozent erwartet. Es gibt aber auch vereinzelte Stimmen, die angesichts des Drucks des US-Präsidenten auf eine stärkere Senkung um 50 Basispunkte tippen.