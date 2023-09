Die wohl noch länger hohen US-Leitzinsen lasten weiter wie ein Mühlstein auf den New Yorker Aktienkursen. «Die Börsen beginnen zu realisieren, was wir schon lange prognostizieren: Es wird so bald keine Zinssenkungen in den USA geben», resümierte der Börsenbrief «Fuchskapital» am Donnerstag die gestrige Kernbotschaft der US-Notenbank Fed.