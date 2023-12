Von den Zinshoffnungen profitierten am Vortag an den internationalen Finanzmärkten in erster Linie konjunkturabhängige Titel, deren Kurse in die Höhe kletterten. Demgegenüber büssten defensive Werte wie etwa auch jene der Pharmakonzerne Roche und Novartis und des Nahrungsmittelgiganten Nestlé in der Schweiz an Terrain ein.