"Übergeordnete Kurstreiber für den Gesamtmarkt dürfte es erst mit der Fed-Zinssitzung in der kommenden Woche geben", heisst es in einem aktuellen Kommentar. Obwohl der Markt zuletzt etwas zuversichtlicher wurde, was die Risiken einer möglichen Rezession betrifft, war auch die Hoffnung gestiegen, dass Fed und EZB in der kommenden Woche ein Ende des jüngsten Erhöhungszyklus in Aussicht stellen wird. Leicht negativ wird derweil die chinesische Notenbank gesehen, die trotz der schwachen Wirtschaftsdaten die Zinsen nicht gesenkt hat.