Die Schweizer Börse hat am Dienstag den stärksten Einbruch seit Oktober verzeichnet. Der SMI büsste zum Handelsschluss 1,8 Prozent auf 11'197 Punkte ein. Erneut heizten robuste Konjunkturdaten die Furcht vor einer eher späteren Zinswende in den USA an. Die US-Einzelhandelsumsätze für März waren deutlich stärker als erwartet. Dadurch wurden Spekulationen weiter befeuert, dass es die US-Notenbank Fed in diesem Jahr angesichts der brummenden Wirtschaft und der hartnäckigen Inflation nicht eilig haben wird, die Zinsen zu senken. Auch die Verunsicherung über die weiteren Entwicklungen in Nahost verunsicherte die Anleger. Der als «Angstbarometer» geltende Volatilitätsindex kletterte um acht Prozent.