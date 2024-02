Die Digitalwährung Bitcoin hat sich am Donnerstag auf hohem Niveau gehalten. Am Nachmittag lag der Kurs bei 63'000 US-Dollar. Am Vortag war er mit etwa 64'000 Dollar auf den höchsten Stand seit Ende 2021 geklettert. Danach war er wegen technischer Probleme bei der Kryptobörse Coinbase zeitweise deutlich gefallen. Das Rekordhoch von knapp 69'000 Dollar, erreicht im November 2021, liegt jedoch nur wenige Tausend Dollar entfernt. Angesichts des rasanten Kursanstiegs in den vergangenen Wochen ist das nicht viel.