Die Aktien der Zurich Versicherung ziehen nach den Halbjahreszahlen um 2,4 Prozent an und liegen damit an der Tabellenspitze. Überzeugt hat das Unternehmen insbesondere mit einem hohen Betriebsgewinn. Vor dem Hintergrund eines extrem harten ersten Halbjahres einiger Konkurrenten aus den USA seien die Resultate des Versicherers gut ausgefallen, hiess es etwa in einem Kommentar von JPMorgan. Besonders gut schneide das Geschäft in der Nichtlebensversicherung (P&C) ab, so die ZKB.