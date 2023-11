Am breiten Markt büsste Helvetia 4,6 Prozent an Wert ein. Nach einer Häufung heftiger Unwetter in der Schweiz, Italien und Deutschland schätzt der Versicherer die Netto-Schadenlast aus Natur- und Grossschadenereignissen im dritten Quartal auf rund 200 Millionen Franken. Das ist rund eineinhalb mal mehr als im gesamten Jahr 2022. Helvetia will aber trotzdem an seiner Dividendenpolitik festhalten.