Neuen Schwung erhofft man sich in Börsenkreisen allenfalls vom Einkaufsmanagerindex der Industrie in den USA am Mittwoch, insbesondere aber vom Treffen der Notenbanker in Jackson Hole und von der dort geplanten Rede des Fed-Chefs Jerome Powell. Die immer neuen positiven Überraschungen aus der US-Wirtschaft dürften es der Notenbank allerdings schwer machen, einen Strich unter ihre Zinsanhebungsphase zu machen, meinte ein Marktteilnehmer. Und die Hoffnung auf baldige Zinssenkungen rücke erst recht in weite Ferne.