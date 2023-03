Die Stimmung wurde auch durch eine Bemerkung von US-Finanzministerin Janet Yellen getrübt: Sie habe eine "Pauschalversicherung" für US-Bankeinlagen ohne Zustimmung des Kongresses weder in Betracht gezogen noch diskutiert. "Dies wird aller Wahrscheinlichkeit nach nicht das letzte Wort über die Zinssätze oder die Einlagensicherung sein, und ein wenig mehr Hausaufgaben und Zusammenarbeit zwischen der Fed und dem Finanzministerium scheint durchaus angebracht", schrieb ING-Volkswirt Rob Carnell in einer Notiz an Kunden. Die Vorstandsvorsitzende der Citigroup, Jane Fraser, sprach ihr Vertrauen in die US-Banken aus. Die jüngsten Turbulenzen stellten keine Kreditkrise dar.