Nach der Fed-Entscheidung dürften sich die Anleger am deutschen Aktienmarkt zunächst zurückhalten. Am Donnerstag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge niedriger starten. Am Mittwoch hatte er 0,1 Prozent fester bei 15'216,19 Punkten geschlossen. Die Indizes an der Wall Street waren ins Minus gerutscht. Die Fed hatte die Zinsen wie erwartet um einen Viertel Prozentpunkt angehoben. Fed-Chef Jerome Powell machte klar, dass es im Kampf gegen die Inflation weitere Erhöhungen geben könnte. Einige Investoren hatten wegen des jüngsten Bankenbebens auf eine Zinspause gehofft. Am Donnerstag stehen die Zinsentscheide der Schweizerischen Nationalbank (SNB) und der Bank of England (BoE) an.