Der Kurs des Euro hat sich am Donnerstag kaum verändert. Am frühen Nachmittag wird die Gemeinschaftswährung bei 1,0510 US-Dollar gehandelt. Sie kostete damit so viel wie am Morgen. Dagegen hat der Franken seit dem Morgen sowohl zum Euro als auch zum Dollar minim an Wert verloren. Der Euro kostet aktuell 0,9900 Franken nach 0,9892 noch am Morgen und ein Dollar 0,9416 Franken (0,9412).