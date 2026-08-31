In China rückten gemischte Konjunkturdaten in den Fokus. Die Fabrikaktivität verbesserte sich im August zwar leicht auf 49,8 Punkte, blieb ‌aber den zweiten Monat in Folge im Schrumpfungsbereich. «Es ist zu früh, um auf eine Erholung der Wirtschaft zu schliessen», sagte Zhiwei Zhang, Chefökonom bei Pinpoint Asset Management. Gleichzeitig sorgte der eskalierende Konflikt zwischen den USA und dem Iran für Verunsicherung. Nach US-Angriffen auf iranische Abschussanlagen auf ​der Insel Larak griff der Iran laut Medienberichten US-Luftwaffenstützpunkte in Jordanien an. Dies trieb die Sorge ​vor neuen globalen Inflationsrisiken durch steigende Energiekosten an.