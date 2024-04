Dazu komme die anhaltende Zinsunsicherheit. Diese wurde von den am Vortag veröffentlichten starken Zahlen vom US-Detailhandel verstärkt sowie Äusserungen der US-Notenbank-Vertreterin Mary Daly verstärkt. Sie betonte, dass das Fed mit Senkungen keine Eile habe und es in der Inflationsbekämpfung noch eine Menge zu tun gebe. Damit werde der Juni als Datum einer ersten US-Zinssenkung immer unwahrscheinlicher, heisst es am Markt. Impulse erhält der Markt hierzulande ausserdem in Form von Firmenergebnissen. So haben Sika, DocMorris und Cicor Zahlen vorgelegt.